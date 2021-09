Calcio a 5, un altro tassello per mister Vespignani: tesserato il classe 2000 Putz

In uscita invece da registrare due prestiti in serie C2 chiusi dal diesse Ghirelli per due ragazzi cresciuti nel vivaio forlivese

Philipe Marco Putz, ala-pivot classe 2000, proveniente a titolo definitivo dal Derby Castrocaro, è l’ultimo innesto in ordine di tempo che amplia il parco giocatori a disposizione di mister Vespignani. Cresciuto nel vivaio forlivese Putz si distingue positivamente nell’Under19 romagnola sotto la guida di mister Mazzoni. Nell’estate 2019 passa poi a titolo definitivo al Derby Castrocaro dove partecipa al campionato provinciale di serie D dove continua il suo processo di crescita guadagnandosi la chiamata del team manager forlivese Federico Rustignoli.

"Credo molto in questo ragazzo e gli ho proposto in estate di tornare a Forlì - spiega Rustignoli - è stato così aggregato in prova al gruppo in queste prime settimane di preparazione e grazie alle sue qualità, all’impegno profuso e alla serietà si è conquistato la fiducia della società e di mister Vespignani. Sono molto fiero che si sia guadagnato un posto in squadra. E’ un ragazzo molto giovane con margini di crescita interessanti, dalle qualità atletiche molto importanti che deve avere il tempo e il modo di continuare la sua maturazione un acquisto in linea con le direttive societarie di ringiovanimento della rosa puntando su ragazzi del territorio".

In uscita invece da registrare due prestiti in serie C2 chiusi dal diesse Ghirelli per due ragazzi cresciuti nel vivaio forlivese: il classe ’99 Illias Daraji ai Dragons Rimini e il classe 2004 Mattia Scarcelli alla Mernap Faenza.