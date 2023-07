Calcio a 5, un'edizione da record: il Tín Bóta del deputato Morrone vince il Torneo di Barisano

La squadra Tín Bóta si è aggiudicata il Torneo di Barisano 2023, battendo in finale il Barisano. Il torneo di calcio a 5 a 10 squadre si è disputato dal 3 al 23 luglio nello storico campetto della Parrocchia di Barisano. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 100 ragazzi dai 16 anni in su che si sono sfidati con correttezza e lealtà. L’organizzazione è stata possibile anche grazie ai 30 sponsor che hanno aderito all’appuntamento estivo che vedeva ogni sera 500/600 spettatori tifare per la loro squadra del cuore.

Durante la manifestazione, sempre affollati anche gli stand gastronomici gestiti dai volontari e con i prodotti tipici locali. La vittoria della squadra Tín Bóta, capitanata da Jacopo Morrone, parlamentare forlivese della Lega Salvini Premier, è arrivata anche grazie al capocannoniere Patrick Fabbri che ha segnato ben 23 goal (in foto). Si chiude così un’edizione dai grandi numeri della manifestazione sportiva tornata sui campi della Parrocchia di Barisano lo scorso anno, dopo lo stop forzato per il Covid.

Il Torneo di Barisano è partito nel 1991 grazie all’iniziativa di un gruppo di ragazzi del paese che hanno fortemente voluto la nascita di un evento ormai diventato un appuntamento immancabile per l’intera comunità. Tutto merito degli organizzatori, Mirco, Marco, Gianni, Maurizio e Giovanni, e di tanti volontari che nel corso degli anni hanno perfezionato l’organizzazione del torneo, migliorando la struttura che ospita l’evento. Ora, si sguarda al prossimo anno con una nuova edizione del Torneo di Barisano”.