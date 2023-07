Calcio a 5, Valdifiori rinnova: il giovane portiere continuerà a difendere la porta biancorossa

Dopo il ritiro di un mostro sacro come Davide Cassano resta vacante il posto tra i pali forlivese con mister Vespignani che potrà però ancora fare affidamento sul gioiellino dell’Under forlivese Alessandro Valdifiori. “Alessandro è senza ombra di dubbio il pezzo più pregiato dell’Under 19 forlivese costruita la scorsa estate grazie al grande lavoro di scouting di Rustignoli e Masotti - racconta il diesse forlivese Ghirelli - parliamo di un ragazzo del 2005 con grandissimi margini di miglioramento che nonostante i soli 18 anni ha già dimostrato grande maturità e mentalità. Dobbiamo comunque dargli il tempo di continuare il suo percorso senza che vengano fatti passi più lunghi della gamba ma sono certo che è sulla buona strada per diventare un cardine di questa squadra per gli anni a venire. Inutile negarlo, puntiamo molto sul ragazzo”.

Portiere classe 2005, nativo di Forlì, Valdifiori cresce calcisticamente nei settori giovanili di Forlì Calcio e Sammartinese poi, dopo due anni lontano dall’attività agonistica, sceglie la scorsa estate di provare il futsal entrando a far parte della nuova Under costruita dal duo Masotti – Rustignoli. Alessandro conquista subito tutti sia per le sue qualità tra i pali ma soprattutto per le sue qualità umane e già ad ottobre del 2022 fa il suo esordio tra i pali da titolare nel derby interno vinto contro il Rimini. Prestazioni che non sono passate inosservate sia a mister Vespignani, che lo convoca con continuità come secondo di Cassano, sia in regione venendo convocato plurime volte nei raduni della rappresentativa regionale Under19, vedendo sfumare la convocazione per il Torneo delle Regioni 2023 nell’ultima scrematura fatta da mister Dolcetti. Un amore col futsal nato quasi per gioco che si sta trasformando in una vera e propria passione col ragazzo che ha deciso di partecipare allo stage intensivo per portieri di futsal organizzato dal preparatore dei portieri dell’Italservice Pesaro Paolo Del Grosso che si è svolto nella città rossiniana dal 6 al 9 luglio.