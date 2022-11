Calcio balilla, concluso il primo corso di formazione per tecnici sportivi organizzato dall'Asi

il Circolo Monti nel quartiere di Villagrappa ha ospitato nel weekend il primo corso di formazione per tecnici sportivi di Calcio Balilla, organizzato dal Comitato Provinciale Asi di Forlì Cesena in collaborazione con il settore Asi Sport e Giochi Tradizionali alla presenza del presidente Comitato Provinciale Asi e Formatore Nazionale Elisa Petroni e dei due Formatori Nazionali di Calcio Balilla Carlo Castrignano' e Domenico Narracci,

Due giorni intensi e ricchi di approfondimenti sia in merito agli aspetti normativi dei sodalizi sportivi che su quelli della disciplina specifica che rientra nel più ampio progetto dell’ente di promuovere gli sport tradizionali tra le giovani generazioni che favoriscono il sano confronto e la positiva aggregazione. Il corso ha infatti impartito le nozioni relative al regolamento di un gioco che ha ormai terminato la metamorfosi in disciplina sportiva riconosciuta dal Coni e uscendo dalla mera attività relegata ai contesti parrocchiali o dei bar, assurgendo ad ambiti sportivi guidati da regolamenti e svolgimenti, tanto da avvicinare e coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati che aspirano a confronti inseriti in tornei con collocazione di classifica provinciali, regionali e nazionali.

I Formatori Asi hanno ringraziando e augurato un sincero “ in bocca a lupo” ai nuovi tecnici Sergio Ciampone, Benedetta Caseli, Mattia Suzzi, Thiago Monti e Donatello Parrini che potranno organizzare l’attività sportiva del calcio balilla con i propri atleti. Dal Comitato Provinciale Asi Forlì Cesena l'auspicio "di poter organizzare nuovi corsi nel prossimo futuro certo che la promozione della disciplina profusa sul territorio, richiederà presto la qualifica di nuovi tecnici del settore".