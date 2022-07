Calcio, continuano gli annunci del Forlì: un tris di arrivi per la difesa

È un tris di arrivi quello che il Forlì Calcio ha presentato nella tarda mattinata di martedì sui suoi canali social. Per il primo si tratta di un "dejà vu", quello di Davide Sedioli, difensore centrale classe 2000, di ritorno in biancorosso dopo l'ottima esperienza nella Sammaurese dove ha ben figurato con 30 gettoni e 1 rete, mentre i due nuovi innesti portano i nomi di Marco Maini, altro centralone difensivo scuola Bologna classe 1995 in arrivo dall'Alcione Milano dove ha totalizzato 32 presenze e 5 reti e di Adriano Fusco giovane protagonista classe 2002 scuola Spezia reduce dalla vittoria del girone B di serie D col Sangiuliano City.