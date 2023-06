Calcio giovanile, il Forlì è campione regionale Under 14

Domenica, al Campo Comunale di Colorno (Parma), davanti a circa 500 spettatori, il Forli si è aggiudicato il titolo regionale Under 14, superando in finale il Viaemilia 2018 per 3-1. Presenti per il Crer Figc Lnd il presidente Regionale Simone Alberici, il consigliere Regionale con delega all'attività giovanile Franco Fancelli, iconsiglieri Regionali Celso Menozzi e Dorindo Sanguanini e il delegato provinciale di Bologna Michele Gallo. Intervenuta l'Assessore del Comune di Colorno