Calcio giovanile, l'Under 17 del Forlì campione regionale Elite

E’ stato un weekend di festa per i colori biancorossi che hanno raccolto il primo grande successo della stagione grazie alla vittoria aritmetica del Campionato Under 17 Elite. Un successo netto arrivato con tre giornate di anticipo al termine di una cavalcata senza momenti di debolezza con una solida testa della classifica per tutta la stagione. Decisivo il successo interno con la Solierese grazie ai gol di Branchetti ed Argnani. Al termine del girone i ragazzi di Mister Sartini affronteranno le fasi nazionali.

Splende il sole anche nel sabato pomeriggio biancorosso con la Juniores che vince 3-1 sul Mezzolara con i gol di Garavelli, Marfella e Boscherini. La concomitante sconfitta del Ravenna regala ai galletti il secondo posto in classifica, alla vigilia del derby con i giallorossi con la seconda moneta in palio.

Torna al successo anche l’Under 16 contro il Mezzano per 3-1 grazie ai gol dei gemelli Capasso e quello di Nannetti. Finisce 2-1 in favore dell’Imolese lo scontro diretto per la testa del campionato Under 15. Prezioso poi il successo dell’Under 14 nel derby contro l’Edelweiss nello spareggio del girone A del Campiano Provinciale. Ora la sfida al Torresavio, prima del girone B.

I risultati del settore giovanile

JUNIORES NAZIONALE - 14° giornata ritorno

Forlì-Mezzolara 3-1 (Garavelli, Marfella, Boscherini)

UNDER 17 ELITE - 31° Giornata

Forlì-Solierese 2-1 (Branchetti, Argnani)

UNDER 16 - CAMPIONATO REGIONALE

Forlì-Mezzano 3-1 (Capasso De., Nannetti, Capasso Dy.)

UNDER 15 - CAMPIONATO REGIONALE

Imolese-Forli 2-1 (Conti)

UNDER 14 - Campionato Provinciale

Edelweiss-Forlì 0-2 (Martini, Baldini)

U13

Rumagna-Forlì 1-4 (0-5, 1-1, 0-4, 0-6)

U12

Forlì-Acc. Cesena 2-3

Forlì-Longianese 4-0 (6-0, 2-0, 3-0, 4-0)

Vecchiezzano-Forlì 0-4

U11

Forlì-Acc. Cesena 1-3 (1-3, 2-1, 3-4, 3-5)