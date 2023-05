Calcio Juniores, il Forlì in finale: sarà derby contro il Ravenna, diretta su Facebook

La Juniores del Forlì, dopo aver ottenuto un grande successo per 1 a 0 nella semifinale contro il Corticella, approda in finale dei Play Off, contro il F.C. Ravenna. La squadra di mister Belli affronterà il Ravenna sabato alle 16 al Campo Comunale “ A “ Porto

Corsini Via Baiona. E' prevista una diretta Facebook da Ravenna, per permettere ai propri tifosi di visionare la partita.