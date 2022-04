Calcio, un mese di baby tornei a Carpinello per il progetto "Pet Therapy Ior"

Da metà aprile e fino al 6 maggio l'Asd Carpinello organizzerà una serie di tornei di calcio per i bambini-ragazzi nati dal 2006 al 2015 e tutte le settimane ci sarà una categoria che si affronterà con società del comprensorio Forlivese e Ravennate. "Dopo due anni difficili nei quali non siamo riusciti ad organizzare tornei per via del Covid-19, volevamo ripartire con un segnale importate, collaborando con l’Istituto Oncologico Romagnolo con una raccolta di offerte per finanziare il progetto chiamato Pet Therapy Ior", annuncia il presidente Antonio Bellino.

I tornei saranno ad iscrizione completamente gratuita: "E' stata chiesta alle società partecipati (Pianta, Low Ponte, Unionsammartinese, Forlimpopoli, Vecchiazzano, Cava Ronco e Meldola) e agli sponsor della nostra società un offerta libera e durante le giornate delle partite ci sarà un punto raccolta donazioni dove verrà spiegato cosa e la Pet Therapy Ior. Aiutare gli altri è un modo per educare i nostri ragazzi al volontariato, perchè prima di insegnare calcio bisogna insegnare i valori della vita".

L'iniziativa si chiamerà "I bambini per i bambini". Al termine dei tornei un responsabile dello Ior, alla presenza di un rappresentate delle societa’ partecipanti, ritirerà il ricavato delle donazioni. "Speriamo che questa iniziativa sia l’inizio per una collaborazione anche con altri enti di volontariato soprattutto in questo periodo storico cosi difficile - conclude Bellino -. Ivitiamo tutti anche chi non ama il calcio a passare presso il campo di calcio di Carpinello a dare un contributo per finanziare questo progetto".