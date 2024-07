Ciclismo, le giovani promesse in pista: il velodromo Servadei assegna i titoli regionali

Dopo il successo dello scorso anno con l’organizzazione dei Campionati Italiani Giovanili, quest’anno il Velodromo “G.Servadei” di Forlì organizza e ospita il Campionato Regionale Emilia Romagna. Infatti mercoledì e giovedì, il velodromo cittadino vedrà la partecipazione dei migliori ragazzi e ragazze della regione che si daranno battaglia per un posto che conta. Si assegneranno i titoli per le categorie Esordienti, Donne Esordienti, Allievi, Donne Allieve e Juniores.

Le due giornate di gare saranno intense e faticose dato che il caldo non accenna ad allentare la sua morsa sul territorio forlivese. Si comincia mercoledì alle 10 con la prova di Velocità per la categoria Esordienti. Tutte le altre prove saranno a seguire per terminare poi nella serata con le premiazioni della prima giornata di gara. Giovedì dalle ore 9 si riprendono le gare con l’assegnazione dei titoli rimasti in palio. L'ingresso è libero.