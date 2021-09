Campionati Europei di flag football, pioggia di titoli tra gli under: forlivesi protagonisti

Sono terminati i Campionati Europei di flag football che hanno dato all’Italia ben 3 titoli europei, e una finale, quella delle ragazze dell’under 15, persa di poco. Un risultato straordinario, che premia il lavoro fatto in questi anni per promuovere lo sport fatto da tante squadre, tra cui i Titans Forlì, che hanno mandato 2 ragazzi e 2 ragazze under 15 nel gruppo della nazionale.



Partiamo quindi dalle ragazze, sfortunate protagoniste della nazionale femminile, Alessia Celli e Arianna Vittori, che hanno letteralmente trascinato la squadra in finale a suon di touchdown, realizzando la quasi totalità dei punti fatti dall’Italia, ma purtroppo non sono bastate per battere la Slovenia nella partita decisiva. Grande rammarico per il titolo sfuggito di un soffio, ma anche la consapevolezza di avere fornito una prestazione al di sopra di ogni previsione.



Ora è il turno dei ragazzi, Alex Cavallucci e Davide Versari, neo Campioni D’Europa under 15, componenti di un collettivo, quello Italiano, fortissimo, e capace di vincere 6 partite su 6 in questo europeo, i due ragazzi si sono distinti in campo per le loro doti, con Davide Versari che addirittura ha realizzato un intercetto allo scadere della partita con la Repubblica Ceca, che ha consegnato il titolo continentale nelle mani dell’Italia.