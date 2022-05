Campionati italiani di Karate Aics: per l'Edera ben sette medaglie ed un titolo Junior

La palestra di San Martino in Strada ha ospitato domenica scorsa i campionati italiani di karate. L'Edera karate Forlì ha partecipato con 6 atleti in diverse categorie. La mattinata è partita con la categoria Under 21 che ha visto gareggiare Lorenzo Bartolini: dopo un incontro poco brillante in semifinale ha chiuso al terzo posto. Successivamente è stata la volta degli atleti Francesco Piazza nella categoria Esordienti, chiudendo come terzo, e degli atleti Francesco Donati e Alex Zaccheroni nella categoria Junior, che dopo uno splendido percorso si sono scontrati in una finale tutta ederina, vinta per 2-0 da Francesco, laureandosi cosi campione italiano Aics. Il pomeriggio si è concluso con la categoria Senior, con Bartolini nuovamente sul tatami. Il percorso questa volta è netto: vittoria per 1-0 ai quarti, sconfitta per penalità in semifinale nonostante il risultato di 3-2 a favore e un netto 8-0 nella finale per il terzo posto concludendo così la giornata con un altro bronzo. Da sottolineare anche le prime prestazioni di Laura Turi e Derviskadic Esma, che hanno portato a casa un secondo e un terzo posto. Zainetto pieno dunque per l'Edera, che su 6 atleti porta a casa 7 medaglie.