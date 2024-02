Atletica, l'Edera protagonista ai Campionati Italiani Under 20 e 23: super argento per Carlotta Fedriga

La stagione al coperto dell’atletica mondiale è definitivamente entrata nel vivo, in un anno che vede come prima tappa importante i Campionati Mondiali Indoor di Glasgow a inizio marzo. Anche in Italia è il momento dei verdetti, con i Campionati Italiani per categorie e, per finire, il 17 e 18 febbraio prossimi, con i Campionati Assoluti. Teatro degli eventi sempre il bellissimo impianto al coperto di Ancona, di fatto l’unico in Italia in grado di ospitare manifestazioni di tale portata. Nel weekend appena concluso, sono stati gli Juniores (under 20) e le Promesse (under 23) a contendersi i titoli. Per l’Edera Atletica Forlì è stata una edizione memorabile. Ben otto suoi atleti qualificati, un record.

L'argento di Carlotta Fedriga

A prendersi la copertina non può che essere la velocista azzurra Carlotta Fedriga grazie alla magnifica prestazione sui 60 metri che le è valsa la medaglia d’argento fra le Promesse. Carlotta, pur non essendo specialista delle distanze corte, si presentava ad Ancona come una delle super favorite, sia per i risultati ottenuti nella scorsa stagione (già campionessa italiana sui 200 metri all’aperto e bronzo sui 100 metri) sia per il tempo di 7”39 fatto segnare poche settimane prima. Insieme a lei, a contendersi l’oro, la rivale e amica Alessandra Gasparelli, velocista da 7”37. Carlotta inizia la giornata con una facile vittoria in batteria col tempo di 7”46 per poi destare stupore in semifinale grazie al 7”43 corso in estrema scioltezza, che fa presagire a un potenziale ancora più elevato. In finale la tensione è alta e le due contendenti sono fianco a fianco, Gasparelli e Fedriga sfrecciano sul rettilineo a distanza di pochi centimetri lasciandosi alle spalle tutte le avversarie. Il photofinish vede Gasparelli prendersi il titolo con 7”37, per Carlotta è un meraviglioso argento a soli 3 centesimi 7”40, quarta medaglia nazionale nel giro di un solo anno.

La prova di Sofia Bedeschi

Nella stessa disciplina, ma nella categoria under 20, è scesa in pista anche Sofia Bedeschi, altra forte velocista cresciuta nel vivaio degli sprinter ederini, che si presentava con un recente primato personale di 7.68, nono tempo di iscrizione. Già due volte finalista nelle scorse edizioni dei campionati italiani, puntava anche in questa occasione ad agguantare un posto fra le prime otto. Purtroppo, il suo percorso si ferma in semifinale dove il tempo fatto 7”83, non basta per passare il turno. In precedenza, aveva fissato in batteria un buon 7”79. Bedeschi però, forte del pass anche nei 200 metri, è tornata in pista e sulla distanza lunga ha invece centrato la finale dal 5° all’8° posto, correndo d’autorità in batteria in 25”11. Alla fine sarà 7° con un altro gran tempo 25”28.

Ottima prestazione di Adam Gouem

Ottima poi la prestazione di Adam Gouem nei 60 hs. Il primato personale di 8”36 dell’ostacolista dura poco, in batteria infatti scende a 8”25 che vale il passaggio del turno. In semifinale si ripete segnando lo stesso tempo al centesimo e assicurandosi la finale. Nella prova decisiva Adam sigla una prestazione eccellente, ottenendo con 8”19 il nuovo personale e il quinto posto fra gli under 20. Nella stessa gara era presente l’altro azzurrino dell’Edera Atletica, Paolo Bolognesi specialista della distanza più lunga, i 400 ostacoli. Forte di un 8”28 di iscrizione, puntava anche lui alla finale. Purtroppo, dopo una buona batteria corsa in 8”39, si fa prendere dalle emozioni e commette una falsa partenza in semifinale, verrà così squalificato. Bolognesi aveva anche corso anche le batterie dei 400 metri in 50”15.

Le altre atlete in gara

Fra le ragazze ederine in gara, nei 60 ostacoli Alice Cecchini classe 2002, dopo una prima parte di stagione complicata ritrova il giusto ritmo tra le barriere chiudendo quinta la batteria con il tempo di 9”24 a meno di 3 decimi dalle semifinali. Nel mezzofondo corre forte Agnese Lanzi. La ragazza al primo anno della categoria juniores comincia con i 1500 metri, motivata dal personale fatto segnare la settimana precedente. Lanzi nella prima parte della gara subisce il ritmo delle avversarie e perde terreno, ma un ultimo giro caratterizzato da una progressione a dir poco perfetta la riporta nelle prime posizioni, terminando al quinto posto. Il giorno successivo si ripresenta sulla distanza più breve, gli 800 metri, dove corre in 2’18”24, quattordicesimo posto per lei.

Infine la più esperta del gruppo, Martina Fedriga, da anni fra le migliori lanciatrici di peso della propria categoria, che vanta un personale oltre i 13 metri, è incredibilmente riuscita a ritrovare un buono stato di forma dopo un lungo stop per problemi fisici a fine 2023. Scaglia infatti l’attrezzo a 12,67 metri che vale il settimo posto finale.