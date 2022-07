Atletica, Campionati Italiani Libertas: incetta di podi e titoli per i colori biancorossi

Pistoia ha ospitato lo scorso weekend la 68ma edizione dei Campionati Italiani Libertas di atletica leggera. Fra le 69 società affiliate al Centro Nazionale Sportivo Libertas, ente di promozione e diffusione sportiva, era presente anche la Libertas Atletica Forlì che si è presentata all’appuntamento annuale con 40 atleti divisi per età, dalla categoria più giovane degli under 12, ai master over 35, per un totale di 96 partecipazioni-gara. Una comitiva variegata, apparentemente eterogenea, ma che nel caldissimo impianto toscano si è unita in un tifo sfrenato ogni qualvolta un atleta della squadra prendeva parte ad una gara, senza distinzioni di età, né tantomeno di valore tecnico.

La tribuna si è presto trasformata in una “caldera”, è proprio il caso di dire, dagli inconfondibili colori bianco-rossi della città mercuriale, con bandiere, striscioni e urla da stadio. Animati da tanta energia proveniente dalle tribune, gli atleti della Libertas Atletica Forlì, nonostante le due torride giornate con 40°C e una struttura sportiva con pochissimi alberi e senza la copertura delle tribune, si sono spinti oltre ogni limite e si è classificata come seconda squadra con il settore giovanile, terza col settore assoluto e seconda con la combinata giovanile-assoluta.

Infatti al termine delle due giornate di gare, gli atleti forlivesi sono saliti ben 28 volte sul podio: 9 ori (eguagliata l’edizione del 2021), 8 argenti e 11 bronzi, a riprova del valore tecnico raggiunto. Gli atleti biancorossi sono tornati a casa carichi di medaglie e con 9 titoli italiani arrivati da tutte le categorie Esordienti, Ragazzi. Cadetti, Allievi e Assoluti. A salire sul gradino più alto del podio e conquistano la maglia di Campione Italiano Libertas 2022 gli atleti Patrik Donati nel salto in alto esordienti under 12 (1,29 metri); Giorgia Campagna nel lancio del vortex esordienti under 12 (35,61 metri); Andrea Bartolini nel lancio del peso cadetti under 16 (12,68 metri) e nel lancio del disco cadetti under 16 (32,76 metri); Fabrizio Caporusso nei 300 metri cadetti under 16 (37”51); Giada Donati nei 200 metri allieve under 18 (26”02), negli 800 metri (2’13”34); e negli 800 metri allieve under 18 (2’13”34); Daro Collura, Manuel Barbuscia, Giorgio Marfella e Francesco Amici nella staffetta 4x100 assoluta (44”23); e Stefano Tisselli nel salto triplo assoluto (14,27 metri).

La palma di migliore risultato tecnico va a Giada Donati, che negli 800, in condizioni proibitive su una pista bollente e praticamente senza avversari, ha chiuso gli 800 metri in 1’13”34 a pochi centesimi dal suo personale, confermandosi nella top ten italiana della specialità. Nella classifica per società la Libertas Atletica Forlì è seconda nella categoria giovanile cadetti-ragazzi, è terza nella categoria assoluta e infine è seconda nella classifica combinata giovanile-assoluta, dietro la Gs Marconi Cassola di Vicenza.