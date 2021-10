Campionati italiani under 14: il Circolo Schermistico Forlivese festeggia il 19esimo titolo

Sono andati in scena a Riccione, tra il 12 e il 19 ottobre, i Campionati Italiani Under 14 della stagione 2020-2021 e al termine delle 8 gare di Spada, il Circolo Schermistico Forlivese può festeggiare il suo 19esimo titolo italiano. Nicolò Sonnessa, al suo secondo titolo individuale, è il nuovo Campione Italiano della categoria Ragazzi. Lo spadista forlivese è stato autore di un percorso netto sia nel girone, concluso con tutte vittorie, sia nelle eliminazioni dirette. L’assalto più difficile è arrivato in finale: opo aver concluso in parità i 3 tempi regolamentari, nel minuto supplementare Sonnessa con grande lucidità è riuscito a mettere la stoccata decisiva a pochi secondi dalla fine.

Un altro piazzamento sul podio arriva dalla categoria Allieve, con Chiara Castagnoli che ha conquistato uno splendido terzo posto su oltre 120 partecipanti. Nella stessa gara Viola Casali e Francesca Morosi hanno sfiorato l’ingresso tra le prime 8, chiudendo rispettivamente all’11° e al 13° posto. E' termina poco dietro Mariachiara Testa, 26esima. Nella categoria Allievi finale a 8 mancata per un soffio anche da Matteo Utili, che, sconfitto di un solo punto, ha concluso la sua gara all’11esimo posto. Bene anche Adriano Rocco, 17esimo su oltre 140 partecipanti.

Tra i Giovanissimi Nicolò Ceccaroni ha concluso 25esimo, mentre tra le Giovanissime Margherita Ugolini e Carlotta Versari si sono piazzate all’ 11esimo e al 28esimo posto. Hanno concluso nella parte alta della classifica finale della categoria Bambine Francesca Spinelli, 20esima, e Chiara Gambino, 23esima. Nei maschietti Ernesto Spazzoli si è classificato 28esimo.