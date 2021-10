Atletica, ottime prestazioni dei cadetti dell’Edera ai campionati nazionali di Parma

Agnese Lanzi è stata impegnata nei 1000 metri, mentre Paolo Bolognesi nel salto in lungo

Si chiude la rassegna 2021 dei campionati italiani giovanili cadetti per rappresentative svoltasi a Parma con ottime prestazioni dei due atleti dell'Edera Atletica di Forlì convocati nel team dell'Emilia-Romagna, Agnese Lanzi nei 1000 metri e Paolo Bolognesi nel salto in lungo. Entrambi sono saliti sul podio, conquistando l'ottava posizione in classifica. Partiamo dalla batteria dei 1000 metri di Agnese Lanzi. Una gara tattica, dove tutte le atlete si sono ammassate, spingendosi e chiudendo gli spazi.

Ai 400 metri le prime sono passate in 1'15"9, mentre Agnese seguiva nella parte posteriore del gruppo in 1'17". Ai 700 il colpo di scena: due ragazze sono inciampate, cadendo davanti alla portacolori dell'Edera. Nel tentativo di evitarle Agnese ha perso il contatto con il gruppo di testa, passando gli 800 metri staccata di una decina di metri. Gli ultimi 200 metri sono in volata, con Agnese a chiudere settima nella sua batteria (ottava assoluta) con il tempo di 3:06:23

Per quanto concerne Bolognesi, per entrare in finale doveva saltare più di 6.13 metri, ottenendo un buon 6.14 metri al terzo salto di qualificazione. Al quinto tentativo è riuscito ad atterrare molto lontano, vicino ai 6.30 metri, ma purtroppo il salto è stato annullato. Comunque il risultato di 6,14 metri gli ha permesso di conquistare l'ottava posizione e salire sul podio.