Campionati nazionali di nuoto Aics a Sportinfiore: Forlì ai piedi del podio nella classifica per società

È stata una grande festa di sport per tutti, la 26esima edizione di Sportinfiore, la manifestazione nazionale di Aics Associazione italiana Cultura Sport ospitata nello scorso weekend a Riccione. Al centro della rassegna, i Campionati nazionali di Nuoto dell’Associazione, che hanno coinvolto circa mille tra atleti, accompagnatori e personale tecnico appartenenti a 30 società di 11 differenti regioni. Al termine di circa 600 gare in tre giorni, molti i riconoscimenti ottenuti dagli atleti romagnoli: lo conferma il Trofeo Azzurro, la classifica per società Aics, dove la Rari Nantes Romagna di Forlì si è fermata ai piedi del podio con 512,5 punti. Settimo posto invece per Garden Rimini, con 231,5 punti. Il successo è andato a Terni, seguita da Bologna e Lecce.

Da segnalare anche il primo posto dell’Emilia-Romagna (1.245,5 punti) nel Trofeo delle Regioni, la speciale classifica che raggruppa gli atleti più giovani (9-13 anni) per provenienza geografica; sul podio, anche Lombardia e Umbria, seguite dal Lazio. Tutte le gare si sono svolte a porte chiuse, seguendo il protocollo Covid messo in campo da AiCS e già sperimentato da più di un anno.

LAssociazione Italiana Cultura Sport si conferma anche in questo modo un ente impegnato da 60 anni nella promozione di attività dilettantistica sportiva a livello nazionale; oggi rappresenta una delle principali associazioni italiane per importanza ed impegno (in ambito sportivo, ma anche culturale, sociale, turistico ed ambientale) con oltre un milione di associati, più di 10mila circoli, 20 Comitati regionali e 120 provinciali dislocati in tutto il Paese. portinfiore è stato organizzato dalla Direzione Nazionale Aics Dipartimento Sport con la collaborazione del Comitato Regionale Aics Emilia-Romagna e del Comitato Provinciale di Rimini, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Riccione.