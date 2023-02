Campionati Regionali Cadetti e Allievi: pioggia di medaglie per la Libertas Atletica Forlì

Buone prove della squadra cadetti della Libertas Atletica Forlì ai Campionati Regionali Indoor di sabato e domenica, che si sono svolti Parma. A contendersi i 20 titoli di campione regionale sono giunti nell’impianto indoor Palaottici oltre 600 giovani under 16 provenienti da tutte le provincie della regione. Non poteva mancare una nutrita rappresentanza bianco-rossa composta da 11 atleti per un totale di 21 gare effettuate.

Nella prima giornata di sabato si presenta solo Luca Monterastelli nel salto con l’asta, allenato da Ruggeri Gianmichele e reduce dall’exploit di Ancona ad un passo dai 3 metri. E sono subito fuochi d’artificio, perché non solo Luca supera questo primo importante muro della sua giovane carriera, ma si migliora di altri 30 centimetri che gli valgono l’argento con la misura di m3,30, tentando addirittura il minimo per gli italiani outdoor a 3,40 ampiamente alla sua portata.

Nella seconda giornata di domenica la Libertas si presenta in forze e raccoglie risultati e piazzamenti di prestigio. Gabriele Perugini talentuoso mezzofondista allenato da Judit Varga, a coronamento di una stagione invernale straordinaria, colma di successi e considerevoli miglioramenti, in un finale al cardiopalmo e per soli 2 centesimi, si aggiudica il titolo di campione regionale nei m1.000 con l’ottimo tempo di 2’50”86.

Ma le sorprese non sono finite, perché De Saint Sepa Benis. triplista sempre più a suo agio nella difficile disciplina, sale sul gradino più alto del podio nel salto triplo con la misura di 12,16 metri, migliorandosi di quasi un metro portandosi in cima al ranking regionale della disciplina e al 6°posto in quella nazionale indoor. Il fratello Israel Sepa Benis, per non essere da meno si cimenta in tre specialità: 200 metri (27.56), getto del peso (9,90 metri e un buon 5° posto) e lancio del disco effettuato nel campo di atletica esterno.

Ed è proprio in quest’ultima gara, peraltro alla sua prima esperienza, che Israel compie l’impresa aggiudicandosi il bronzo con un promettente m28,93. Completano la squadra con buoni risultati e ben 17 record personali, gli atleti Biliat Adam 10.84 nei 60hs e 9.37 nei 60m, Giulia Bonavita 8.65 nei 60 metri e 10.82 nei 60hs, Giorgia Campagna 8,37 metri nel triplo e 10.86 nei60hs, Riccardo Castiglioni 3’05”38 nei 1.000 metri, Giulia Schiumarini 10.87 nei 60hsn e 8.69 nei 60 metri, Eunice Sepa Benis 8,65 metri nel triplo e 9.28 nei 60 metr, Diego Tomidei 1,15 metri nel salto in alto e 37.47 nei 200 metri.

Nella stessa giornata di domenica, l’attiguo campo di atletica di Parma ha ospitato la seconda giornata del Campionato Invernale Lanci riservato alle categorie allievi valido anche per il Campionato Regionale. La giornata fredda, ventosa e a tratti piovosa, ha messo a dura prova i giovani atleti, tant’è che inizialmente gli organizzatori delle gare, avevano espresso forti dubbi sul loro regolare svolgimento. La Libertas cala i suoi assi allenati da Giuliana Amici e presenta 4 atleti nel lancio del giavellotto che occupano le prime posizioni del ranking regionale, tutti alla prima esperienza con l’attrezzo più pesante della nuova categoria allievi under 18.

Elisa Cortesi, nel giavellotto femminile dopo una lotta all’ultimo lancio, deve cedere il titolo regionale piazzandosi comunque seconda con l’ottima misura di 33,24, ad un metro dal minimo degli italiani di categoria outdoor. Nel giavellotto maschile il titolo regionale è una questione riservata fra Andrea Bartolini e Luca Franco, insieme a Vittorio Argnani in cerca della terza piazza. La gara procede con bordate senza esclusione di colpi alternando i due contendenti al primo posto in classifica, ma sarà Luca ad effettuare l’allungo decisivo con m45,62, davanti ad Andrea fermo a pochi centimetri a 45,26 metri. Oro e argento con Vittorio a soli 90 centimetri del bronzo ad un passo dall’en plein di uno storico podio tutto bianco-rosso.