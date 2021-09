Campionato di softball, trasferta decisiva per la Poderi dal Nespoli

Sarà una trasferta decisiva per la Poderi dal Nespoli che sabato sarà in Campania per battersi contro la squadra di casa Caserta Softball, fanalino di coda del girone B, nel Campionato italiano softball di serie A1. Alle forlivesi serve una vittoria sul campo del "Nove Agosto” a Caserta per confermare il secondo posto del girone, e il diritto di giocarsi in casa il preliminare fra le seconde e terze classificate dei due gironi.

La situazione attuale, con l’ultima giornata, vede nel girone B la capolista Thunders di Castelfranco al comando ad una partita avanti alle forlivesi, con la possibilità delle romagnole di effettuare il sorpasso solo in caso di doppia sconfitta delle venete contro la Sestese e la contestuale doppia vittoria della Poderi sul campo del Caserta, ma la matematica lascia aperta anche un’altra opzione, alle spalle della Poderi dal Nespoli preme il Pianoro, in terza posizione, ad una partita dalle romagnole e solo la doppia vittoria del Pianoro sul Collecchio e la contestuale doppia sconfitta delle forlivesi sul Caserta relegherebbe la Poderi dal Nespoli alla terza piazza del girone. Tornando alla normalità l’attuale classifica che vede Thunder prime, Poderi dal Nespoli seconde e Pianoro terza sembra la più prevedibile alla luce delle ultime gare fin qui disputate dopo la ripresa del campionato post Olimpiadi.

La squadra della Poderi dal Nespoli al completo parte per Caserta per cercare il risultato, e vedere poi cosa succede sugli altri campi, ora con la partenza dell’olandese Elizabeth, l’americana Sheeley avrà in mano la palla di gara 2. La formazione del Caserta oramai certa dell’ultimo posto e pronta a disputare i play-out retrocessione, sabato scorso non è riuscita a presentare una squadra a Pianoro contro le padrone di casa delle BlueGirls subendo così una sconfitta a tavolino in ambo gli incontri, ora le previsioni danno la formazione campana anche se ridotta nell’organico pronta a disputare le due gare contro le Forlivesi. Rispetto all’andata dove sul campo del Buscherini fini 1-1 con pessimo prestazione forlivese in gara 2 a Caserta mancherà il giocatore leader, la giovane Alexia LaCatena, Nazionale italiana con la quale ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo, l’Italoamericana è già tornata negli States per iniziare il College alla Kentucky University. Con la partenza del LaCatena lanciatore fin qui titolare della gara delle italiane non è ancora dato da sapere chi sarà il lanciatore per gara uno riservata agli AFI, mentre per gara due sarà la batteria cubana del Caserta Gongorra Rodriguez in pedana e Jardines Castillo dietro al piatto ad affrontare l’americana Shelley in pedana.



Nel girone A l’unica certezza è il terzo posto del Caronno mentre Bollate, con il turno più facile nel derby casalingo contro la formazione ultima del girone New Bollate, farà il tifo per il Parma che affronterà in casa la capolista Saronno ed un passo falso delle varesine significherebbe il sorpasso e primo posto del girone del Bollate lasciando la seconda piazza al Saronno.

Questo il programma di sabato sera 4 settembre: gara 1 alle ore ore 18, e gara 2 alle 20e30 presso il campo Nove Agosto a Caserta.