Campionato italiano Aci-Karting, buona gara di Marchetti sulla pista di Franciacorta

Sul Circuito lombardo di Franciacorta Karting Track si è concluso il Campionato Italiano ACI Karting, un evento che ha visto al via ben 270 piloti e un gran numero anche di stranieri in vista anche del prossimo impegno del Campionato del Mondo OK e OKJ del 5-8 ottobre. Trentaquattro i piloti al via nella KZ2, categoria regina del Campionato Italiano nella quale è sceso in pista il pilota forlivese Samuele Marchetti a bordo del telaio Kart Republic motorizzato Iame 125cc.

Marchetti ha fatto registrare un buon tredicesimo tempo nelle prove ufficiali, mentre nelle qualifiche per la griglia di partenza ha staccato il sedicesimo tempo. Il pilota romagnolo nella prima manche è risalito fino alla dodicesima posizione. Scattato dalla sesta fila nella seconda manche, Marchetti è partito bene, piazzandosi al decimo posto. In gara uno Marchetti è scattato sempre dalla sesta fila, risalendo fino in quinta posizione. Ma Marchetti è stato penalizzato dai Commissari e direttore di gara di cinque secondi a causa di un musetto abbassato dopo un groviglio al primo giro, una decisione alquanto discutibile per come è accaduto. Ma questo è il regolamento e con la penalità è sceso in decima posizione.

In gara due, condizionata da contatti, Marchetti ha mantenuto la posizione a denti stretti fino alla bandiera a scacchi. Per il pilota del Racing Team Le Fonti è un grande passo in avanti in una gara di Campionato Italiano ed è molto soddisfatto della sua prestazione e della competitività del telaio kart Republic e del motore Iame provato in questa occasione per l’assenza forzata del motore TM dei Fratelli Brunelli. Il pilota forlivese sarà ancora in pista per la gara di Coppa Italia terza zona il 8 ottobre. Marchetti si presenterà sulla Pista Cogis Kart di Corridonia in provincia di Macerata come capo classifica della KZ2.