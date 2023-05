Campionato Italiano Arrampicata Boulder, a Forlì si assegneranno i titoli nazionali Fasi del 2023

Il 22 e 23 luglio Forlì sarà sede della più importante competizione nazionale di Arrampicata Sportiva specialità Boulder, che si disputerà al centro Vertical Climb. L’arrampicata è uno sport relativamente giovane, diffusosi dagli anni 80’ e consacrato a disciplina olimpica solo nel 2020, ma negli ultimi anni amatori e fan sono cresciuti esponenzialmente, grazie alla diffusione dell’attività agonistica, al duro lavoro della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, ma anche a quello dei piccoli centri locali come la Vertical Climb, attiva da oltre 30 anni. Il bouldering, ovvero la disciplina che consiste nel risolvere sequenze di movimenti concatenati e dinamici su un’altezza ridotta (fino a 4m) con l’utilizzo di materassi come protezione, è una delle tre competizioni inserite nel programma olimpico a partire da Tokyo 2021, questo significa che i titoli assegnati a Forlì saranno importanti, oltre che per la definizione della squadra presentata nelle successive competizioni Europee, anche per la formazione della futura squadra di Parigi 2024. A competere ci saranno i migliori 120 atleti della categoria senior, femminile e maschile, tra questi anche nomi noti, presenti alle Olimpiadi del 2021, come Ludovico Fossali, Laura Rogora e Michael Pico Ruaz. La competizione si svolgera? in due giornate: il primo giorno dedicato alle qualifiche, e la domenica con le semifinali in mattinata che definiranno i 6 atleti che si sfideranno nel pomeriggio per conquistare il titolo. Le competizioni saranno aperte al pubblico.