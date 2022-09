Campionato Italiano Cross Country, podio in Sardegna per Andrea Schiumarini

Un weekend in terra sarda all’insegna dell’offroad per Andrea Schiumarini che ha navigato Manuele Mengozzi sul Pajero Pinin al 3° Baja Vermentino Terre di Gallura, tappa del Campionato Italiano Cross Country. Il programma di gara si è svolto su due giornate con un percorso di 70 km totali. Partenza venerdì con la prova speciale di Oschiri di 18 chilometri si è chiusa nella giornata di sabato con 4 prove, due delle quali sul tracciato di Monte Lerno, spesso inserito per il Mondiale WRC.

Percorso breve ma molto tecnico per un Baja che non delude per lo spettacolo, attraversando i meravigliosi territori selvaggi della Gallura. Mengozzi e Schiumarini hanno partecipato al penultimo appuntamento del Campionato senza guardare la classifica generale, ma per tornare in gara in previsione di programmare la nuova stagione.

“E’ un anno di transizione - commenta Schiumarini - dove sto lavorando a nuovi progetti, ed essere qui in Sardegna per questo Baja è come ricaricare le batterie. Questo secondo posto è comunque un bel risultato.” Mengozzi e Schiumarini, infatti, chiudono con un secondo posto a soli 36.2 secondi dal leader di classifica. “Adesso devo pensare alla nuova stagione - conclude il pilota forlivese - e lavorare ad alcuni nuovi progetti che parleranno di deserto, rally raid e passione. Ma di questo avremo tempo di parlarne nei prossimi mesi.”