Campionato Italiano FX600: il forlivese Lorenzo Bruni domina il primo round al "Riccardo Paletti"

Primo fine settimana col sorriso per il forlivese Lorenzo Bruni nell'ambito del Formula X Racing Weekend. Nella prova d'apertura che si è disputata all'autodromo "Riccardo Paletti" di Varano de Melegari, in provincia di Parma, Bruni è salito sul gradino più alto del podio nelle due gare del Campionato Italiano FX600 che si svolte domenica, dalle quali partiva dalla pole position arpionata nelle qualifiche del sabato. Bruni ha dominato gara 1 e si è reso protagonista di un bel duello in gara 2 dove il mantenimento della prima posizione è stato tutt'altro che facile. Lorenzo è supportato dal Team Imolamotorsport che lo segue dai tempi del Kart. Al momento pertanto Lorenzo, che da poco ha conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica e intende proseguire i suoi studi e il suo lavoro ell'ambito del Motorsport, si trova al comando della classifica provvisoria assoluta.