Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, il Vincenzo Sospiri Racing domina al Mugello

Il Vincenzo Sospiri Racing monopolizza il podio del Mugello nel secondo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Come accaduto a Pergusa, a chiudere davanti a tutti sono state le due Lamborghini Huracán GT3, con Michele Beretta, Edoardo Liberati e Yuki Nemoto a precedere i compagni di squadra Karol Basz, Mattia Michelotto e Benjamin Hites. In campionato i due equipaggi sono appaiati in testa alla classifica con 35 punti e un vantaggio di 16 punti nei confronti di Mateo Llarena, Daan Pijl e Raúl Guzman, giunti terzi con la Lamborghini dall’Imperiale Racing.