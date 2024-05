Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, a Misano un weekend da incorniciare per il Vincenzo Sospiri Racing

Sono targate Bmw e Lamborghini le ultime due gare del primo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint conclusosi nel tardo pomeriggio al Misano World Circuit. Nella classe GT3 si sono imposti i portacolori di BMW Italia-Ceccato Racing Team, Klingmann-Hesse (Bmw M4 GT3), davanti a Delli Guanti-Mazzola (Audi R8 LMS) e Nurmi-Ferati (Ferrari 296 GT3), mentre nella Gt Cup sono saliti sul gradino più alto del podio Tribaudini-Zanon (Vincenzo Sospiri Racing) precedendo Mainetti-Scionti (DL Racing) e Pollini-Pollini (Huracan ST Evo2-Vincenzo Sospiri Racing), tutti su Lamborghini Huracan ST Evo2. Nelle varie sottoclassi, in GT3 Pro-Am la vittoria è andata ad Ebrahim Malvestiti(BMW M4 GT3-BMW Italia Ceccato-Racing Team), in GT3 AM Mcgee-Mcintosh (Mercedes AMG GT3-Antonelli Motorsport), in GT Cup AM Prima Divisione Randazzo-Clementi Pisani (Lamborghini Huracan ST Evo-2 HC Racing), in GT Cup PRO-AM 2^ Divisione Palma-Navatta (Porsche 992 GT3 Cup-Raptor Engineering) e in GT Cup AM Seconda Divisione Polverini-Liana (ZRS Motorsport).

GT3

E’ stato un pronto riscatto, dopo la sfortuna nella gara di sabato, la vittoria in gara-2 dei portacolori Bmw costruita grazie ad un primo stint di Hesse, che ha tallonato in seconda posizione il poleman Denes, e un’ altrettanta ottima prestazione di Klingmann, uscito al comando al cambio pilota che ha mantenuto fin sotto alla bandiera a scacchi precedendo Delli Guanti-Mazzola. L’equipaggio di Tresor Audi Sport Italia ha disputato un’eccellente gara con il giovane pilota potentino nel primo stint bravo a mantenere il contatto con i primi, lasciando poi al suo coequipier pugliese la scalata al secondo gradino del podio davanti a Nurmi-Ferati (Ferrari 296 GT3-AF Corse). A ridosso del podio hanno concluso Cazzaniga- Di Folco (Lamborghini Huracan GT3 Evo2) che hanno preceduto i compagni di squadra Michelotto-Stadsbader, quinti, autori di una splendida rimonta che ha permesso loro di portarsi al comando della classifica generale.

In gara i portacolori del VSR hanno preceduto Di Amato-Boguslavskiy (Ferrari 296 GT3-AF Corse) e l’equipaggio Bmw, Ebrahim-Malvestiti, primi della GT3 PRO-AM, davanti alla terza Huracan del VSR di Moulin-Fabi, alla Honda NSX GT3 (Nova Race) di Berto-Jelmini e alla Porsche GT3 R (Fach Auto Tech) di Marshall-Blattner, nuovi leader della classifica provvisoria GT3 PRO-AM. Nella GT3 AM, hanno bissato il successo di gara-1 i portacolori dell’Antonelli Motorsport, Mcgee-Mcintosh, al volante della Mercedes AMG GT3 che comandano, così, a punteggio pieno la classifica provvisoria.

Un ritiro per incidente, invece, ha caratterizzato la gara dell’equipaggio Biagi-Trulli, molto atteso alla vigilia del campionato al volante della Ferrari 296 GT3. I portacolori dell’Easy Race non hanno colto punti ma la sorpresa del week end è stata la grande prestazione in entrambe le gare del 22enne figlio dell’ex pilota F1 Jarno, che ha girato sempre con tempi vicini a quelli dei top driver. Sfortuna, invece, per i portacolori Tresor Audi, Cola-Moncini, ritiratisi nelle battute inziali per la foratura di un pneumatico e per l’equipaggio scattato dalla pole position, Bartholomew-Denes (Imperiale Racing), 11^ assoluto al traguardo a causa di uno Stop & Go Penalty per partenza anticipata.

GT Cup

E’ stata una gara impeccabile quella di Tribaudini-Zanon, vinta con merito per la magistrale prestazione di entrambi i piloti. Zanon nel primo stint non ha commesso errori e ha tallonato Scionti, altrettanto nella seconda parte di gara, il pilota francese, passato a condurre dopo il cambio pilota, ha allungato sugli inseguitori andando a vincere davanti alle due Lambo di Mainetti-Scionti (DL Racing) e Pollini-Pollini. I portacolori del Giacomo Race sono stati autori di una gara tutta in rimonta, agguantando nel finale il terzo gradino del podio che permette loro di issarsi al comando della classifica provvisoria. Ai piedi del podio hanno concluso Gattuso-Fontana con la Huracan del DL Racing, davanti alla Ferrari 488 Challenge di Di Fabio-Pierantoni (Easy Race), in quinta posizione, che ha messo in evidenza ancora una volta le grandi doti di guida del giovane pilota pesarese, risalito nel secondo stint dalla 19^ posizione.

Sesti assoluti e primi della GT Cup AM Prima Divisione si sono classificati Randazzo-Clementi Pisani (Lamborghini Huracan ST Evo2-HC Racing) davanti a Gilles-Renmans (Ferrari 488 Challenge Evo-Double TT Racing), all’egiziano Badawi con la terza Lambo del DL Racing, Croccolino-Bucci (Ferrari 488 Challenge Evo-Best Lap) e Borelli-Casè (Ferrari 488 Challenge-AF Corse), secondi nella classifica AM 1^ divisione. Nella Seconda Divisione riservata alle Porsche 911 GT 3 Cup sono arrivate due doppiette, nella PRO-AM quella di Palma-Navatta (Raptor Engineering) che dopo aver vinto gara-1 si sono imposti in gara-2 davanti a Zerbi-Pisani (SP Racing), e nella AM quella di Polverini-Liana (ZRS Motorsport) che hanno bissato il successo precedendo Fabiani-Zanini (SP Racing), Knez-Jacoma (Centri Porsche Ticino) e Grisi-Abbati (SP Racing).