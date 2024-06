Campionato Italiano GT Sprint, il Vincenzo Sospiri Racing sale sul gradino più alto del podio con la coppia Michelotto-Stadsbader

Imola ha ospitato il secondo round del Campionato Italiano GT Sprint con i cinquantacinque iscritti suddivisi nelle categorie GT3 e GT Cup. Sono degli equipaggi Michelotto-Stadsbader e Denes-Bartholomew, entrambi su Lamborghini Huracan GT3 Evo2, le vittorie nelle due gare della classe GT3. In gara-1, i portacolori del Vincenzo Sospiri Racing hanno preceduto Moncini-Cola (Audi R8 LMS-Tresor Audi Sport Italia) e i compagni di squadra Cazzaniga-Di Folco, mentre in gara-2 l’equipaggio dell’Imperiale Racing è salito sul gradino più alto del podio precedendo Dennis-Klingmann (BMW M4 GT3-BMW Italia/Ceccato Racing Team) e Lappalainen-Nurmi (Ferrari 296 GT3-AF Corse). Nella classe GT Cup, in gara-1 hanno prevalso i cugini Giacomo e Matteo Pollini (Lamborghini Huracan ST Evo2-Giacomo Race) davanti a Borelli-Casè (Ferrari 488 Challenge Evo2-AF Corse) e Milner-Hancock con la vettura gemella del RS Historics, mentre in gara-2 si sono imposti Pegoraro-Patrinicola (Ferrari 488 Challenge Evo2-Best Lap) davanti al belga Gilles Renmans (Ferrari 488 Challenge Evo2-Double TT Racing) e ai cugini Giacomo e Matteo Pollini (Lamborghini Huracan ST Evo2-Giacome Race).