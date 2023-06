Campionato Italiano Kart Aci-Sport, tappa sfortunata per Samuele Marchetti

Sulla pista "La Conca" di Muro Leccese si è svolta la seconda gara di Campionato Italiano Kart Aci-Sport, con Samuele Marchetti in difficoltà. Il pilota del Racing Team Le Fonti nelle qualifiche ha staccato il settimo tempo su 36 piloti su una pista ancora scivolosa per la pioggia di qualche ora prima. Nella prima manche Marchetti è scattato molto bene, salendo al quarto posto addirittura. Poi la sfortuna: al quarto giro si è rotta una staffa del freno del Maranello kart, problema che l'ha retrocesso al quattordicesimo posto. Nella seconda manche Samuele è partito dalla settima fila, retrocendo in venticinquesima posizione dopo una serie di contatti.

In Gara 1 il portacolori del Racing Team Le Fonti è partito diciottesimo, risalendo fino alla 14esima posizione dopo una brutta partenza. Poi un'altra a doccia fredda: alla verifica del peso è risultato sotto di 200 grammi,un inconveniente imprevisto che dovuto alla perdita di liquidi del pilota in una giornata molto torrida. In gara due Marchetti è partito ultimo, risalendo fino alla ventiduesima posizione.