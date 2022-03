Campionato Italiano Rally Terra, buona la prima in val D'Orcia per la coppia Succi-Graffieti

Non solo Formula Uno e Motomondiale lo scorso weekend. Si è infatti disputata la tredicesima edizione del Rally della Val D'Orcia, primo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra Aci Sport, che ha visto in gara i portacolori del Racing Team Le Fonti, il pilota forlivese Andrea Succi e il navigatore cesenate Fabio Graffieti, a bordo di una Skoda Fabia R5 messa a disposizione e assistita dal Bianchi Rally Team. Nello shake down, su un tratto di strada di 2,84 chilometri ripetuto quattro volte, Succi e Graffieti hanno provato una nuova mescola di gomme messa a disposizione della Pirelli. Poi l'equipaggio numero 29 è stato impegnato nelle due prove speciali lungo la San Casciano dei Bagni-Fighine di 13,41 chilometri, chiuse al 21esimo posto.

Poca fortuna nel primo giro di prove della seconda tappa, lungo la mitica Radicofani di 12,61 chilometri, con il suggestivo passaggio su asfalto nel centro del paese, e la Piancastagnaio di 11,05 chilometro. I portacolori del Racing Team le Fonti ha provato a spingere per risalire qualche posizione in classifica, ma hanno raggiunto concorrenti che li precedevano, trovandosi ad affrontare dei veri muri di polvere. Costretti a rallentare notevolmente, hanno archiviato la seconda tappa al 19esimo posto. Al parco assistenza il Bianchi Rally Team ha apportato alcune modifiche al set up, montando anche pneumatici più performanti con l'innalzarsi della temperatura esterna dopo una mattinata piuttosto fredda.

Succi e Graffieti hanno scalato posizioni, ottenendo il quindicesimo tempo in entrambe le prove lungo la Radicofani e la Piancastagnaio, risalendo nella generale al sedicesimo posto. La settima ed ultima prova speciale lungo la Radicofani è stata accorciata a 9,52 chilometri, con l'equipaggio romagnolo risalito in quattordicesima posizione. Una buona prestazione se si considera che le vetture che lottano per l'assoluta erano 28 con tutti i migliori della specialità. Il prossimo appuntamento con il campionato è per il Rally Adriatico il 15 maggio.