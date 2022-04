Campionato Les al via: Jacopo Faccioni a Le Castellet con tante incognite

Primo appuntamento stagionale per il campione Europeo Jacopo Faccioni nel Les. Il pilota forlivese sarà impegnato in Francia sul circuito di Le Castellet in coppia con un nuovo compagno Andrea Dromedari, gentleman driver vincitore del Les nel 2020. L’auto sulla quale gareggerà è la medesima dello scorso anno, la Ligier JS P4, auto che ha subìto un importante aggiornamento guadagnando circa 50 cavalli di potenza e alla quale è stato cambiato l’impianto frenante per adeguarlo alla nuova configurazione del motore e sono state apportate alcune altre migliorie tecniche.

La gestione in pista sarà affidata ad Eurointernational, pluripremiato team che ha seguito alcuni anni fa l’attuale pilota della Ferrari di Formula 1 Carlos Sainz. Sarà particolarmente impegnativo il primo appuntamento poiché da ottobre Jacopo Faccioni non ha effettuato neanche una giornata di test e l’auto verrà consegnata in pista ad Eurointernational solo giovedì senza avere nessun riscontro e senza essere stata perlomeno provata per qualche giro di pista. Diversa è l’organizzazione di gara con due turni di prove libere e le due qualifiche il venerdì, mentre il sabato verranno disputate gara uno e gara 2.

“La prima gara è sempre un’ incognita - sostiene Faccioni - anche perché nei due turni di prove libere dovremo riuscire a fare il giusto assetto per Le Castellet e trovare il giusto compromesso per lo stile di guida dei due piloti. C’è una nota positiva che è rappresentata da un nutrito schieramento di partenza (oltre 20 auto) e da piloti fortissimi che renderanno le gare sicuramente avvincenti. Dovrò anche trovare il giusto feeling col nuovo compagno e con il team che sono una ulteriore novità, lo scorso anno a Le Castellet , in compagnia di Alessandro Cicognani abbiamo conquistato giro veloce della manifestazione, pole position sia in gara 1 che in gara 2, vittoria sia in gara 1 che in gara 2. Non sarà facile ripetersi".

La Pista di Le Castellet si trova in Francia vicina alla Costa Azzurra, è di proprietà di Bernie Ecclestone, ex patron della Formula 1 ed è uno dei circuiti più belli e curati di tutta Europa. Confina con l’aeroporto e l’eliporto che ne condividono l’ingresso, dando la possibilità ai piloti più facoltosi di atterrare praticamente in pista. Il Paul Richard –questo è il nome del circuito- misura 5.800 metri, fu inaugurato il 19 aprile 1970 e si presta a diverse configurazioni a seconda della competizione che vi si svolge; famosissimo è il rettilineo del Mistral nel quale si raggiungono velocità altissime considerato che è lungo circa 1.800 metri, seguito dalla curva Signes da percorrere in piena. Le due gare si svolgeranno sabato rispettivamente alle 10,50 e alle 15; saranno visibili in streaming in diretta sul sito della Ligier European Series e su diverse TV tematiche sia in diretta che in differita.