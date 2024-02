Campionato Mondiale Rally-Raid, Enrico Gaspari all'Abu Dhabi Desert Challenge

Enrico Gaspari sarà protagonista anche nella seconda prova del Campionato Mondiale Rally-Raid, a bordo del suo Polaris Rzr Pro-R del team spagnolo TH-Trucks, prendendo parte alla categoria T4-SSV. Il pilota forlivese parteciperà all’Abu Dhabi Desert Challenges, il rally-raid fortemente voluto già negli anni ’90 dall’attuale presidente FIA ed ex pilota di rally emiratino, Mohammed Ben Sulayem.La competizione inizierà il prossimo 25 febbraio con le verifiche tecniche ad Abu Dhabi per poi dirigersi al primo bivacco situato ad Al Dhannah. Entrambe le città si trovano lungo la costa degli Emirati Arabi Uniti.

Il rally si svolgerà poi in 5 tappe per una lunghezza totale di 2.250 chilometri, di cui 1.450 chilometri saranno tratti selettivi cronometrati. Conterrà per la prima volta anche due bivacchi, con l'hub principale di Al Dhannah mentre uno nuovo si aprirà a Liwa. Il tutto si concluderà il 2 marzo nel classico scenario della capitale emiratina di Abu Dhabi, già nota agli appassionati di automobilismo per il suo Gran Premio in notturna di F1, regolarmente in calendario (ultimo appuntamento della stagione) dal 2009.

Cinque tappe per un appuntamento estremamente peculiare. La più difficile gara al mondo per sole dune e sabbia, percorse ad altissima velocità. Dune e deserto. Gli assoluti protagonisti della manifestazione, con presupposti tecnici profondamente differenti rispetto alla recente Dakar. Cionondimeno dopo una prestazione da vero gladiatore all’ultimo rally raid saudita, in cui giungere al traguardo è stato il frutto di una tenacia e forza d’animo senza precedenti, per questo nuovo appuntamento nel Golfo Persico l’intenzione di Gaspari è di continuare a farsi valere sulla base dei medesimi presupposti tecnico sportivi.