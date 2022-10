Il forlivese Jacopo Faccioni all'unica prova del Campionato del Mondo Fia World Games

Il 27-28-29 ottobre andrà in scena in Francia la prova in gara unica del Campionato del Mondo denominato FIA World Games . L’Italia sarà rappresentata da Jacopo Faccioni, Mattia Pasini e Andrea Dromedari che si divideranno l’abitacolo di una Ligier P3. Il trio è sicuramente di buon livello con Jacopo Faccioni che ha vinto diversi titoli italiani ed europei, Mattia Pasini che è un conosciutissimo pilota di motomondiale e Andrea Dromedari che è il campione europeo del LES del 2020.

Il test si svolgerà a Portimao in Portogallo su una pista conosciuta sia da Faccioni che da Dromedari, mentre sarà assente Pasini e sarà il debutto assoluto per Faccioni su questa auto. La giornata servirà per fare i sedili, per adattarsi alle caratteristiche della Ligier P3 e per fare le giuste regolazioni adattando l’auto alle caratteristiche dei piloti. Dopo aver abbandonato il programma Les 2022 questa è un’ottima occasione di presentarsi al via in una delle più prestigiose manifestazioni al mondo in rappresentanza dell’Italia. Diverse nazioni al mondo saranno presenti, la speranza è quella di vedere alla fine i nostri tre piloti distinguersi portando in alto l’Italia.

Nelle gare minori Scuderia N.T. intanto con i suoi piloti sta facendosi onore nelle gare di slalom. Nell’ultima gara “Galeata – Monte delle Forche” Davide Olivi ha vinto la sua categoria con la Peuget 205 ed anche Gatta Gianluca con uan FIAT X1/9 ha vinto la sua categoria. In classifica assoluta Gatta è giunto quarto e Olivi diciottesimo su un totale di circa 150 partecipanti, mantenendo Davide Olivi la testa della categoria C e con il titolo quasi in tasca ad una gara dal termine del campionato.