Campionato nazionale di danza sportiva, a Forlì arrivano più di 500 atleti da tutta Italia

Una giornata di festa e di divertimento, a ritmo di musica e costumi folcloristici. Domenica 2 luglio al Pala Galassi di Forlì andrà in scena il Campionato Nazionale di Danza Sportiva: organizzato dalla Direzione Nazionale dell’Associazione Italiana Cultura e Sport ed il gruppo Fan Danze Falk con il suo Presidente Mirco Ermeti, insieme a Fabio Stefanelli e Pier Luigi Guidi. L’evento raccoglierà più di 500 atleti da tutta Italia al palazzetto di Forlì; l’ingresso per tutti i curiosi ed appassionati è gratuito ed il divertimento è garantito.

Nel mondo del ballo c’è davvero spazio per tutti. Tra i 500 ballerini e ballerine pronte ad esibirsi si va dai 5 anni del concorrente più piccolo sino ai 75 anni di quello più anziano. Dalle 9.30 della mattina sino al tardo pomeriggio si alterneranno danze coreografiche, fruste, danze caraibiche, disco dance e danze jazz. Ognuno dei quali vedrà esibizioni in solo, duo e gruppi, con coreografie quanto più coinvolgenti pronti a convincere i giudici di gara. Una giornata di spicco a livello nazionale che proietterà Forlì come capitale italiana della danza e alla cui realizzazione collaborano una trentina di 30 volontari tra le associazione sportive di danza del territorio.