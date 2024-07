Atletica, risultato di alto livello per Carlotta Fedriga: quinta agli assoluti sui 100 metri

Proseguono i risultati di alto livello per la velocista Carlotta Fedriga. Sabato e Domenica a La Spezia si sono disputati i campionati italiani Assoluti. Ottima la prestazione della forlivese in forza dell'Edera Atletica e allenata dalla mamma Giuliana Spada, che nei 100 metri ha ottenuto il quinto posto con il tempo di 11”56. In precedenza, in batteria, aveva già fatto molto bene correndo in 11”73 controvento. Da sottolineare la solidità delle performance della Fedriga pur essendo tuttora la più giovane delle atlete in finale. L’Edera Atletica sarà presente con 3 promettenti atleti forlivesi anche ai Campionati Italiani della categoria under 18 (Allievi) che si svolgeranno a Molfetta sabato e domenica. In pista nella prova dei 400 ostacoli Glenda Romualdi, classe 2008, allenata dal tecnico Fabrizio Renzi, mentre nella pedana del lancio due giovani talenti classe 2007, Thomas Zanelli e Karina White, entrambi allenati da Andrea Zozzi.