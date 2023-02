Atletica, è un momento magico per Carlotta Fedriga: la forlivese convocata in nazionale Under 20

Momento magico per l’Edera Atletica che festeggia la chiamata in nazionale della forte velocista forlivese Carlotta Fedriga. Il settore tecnico della federazione ha infatti convocato l’atleta nell’incontro internazionale indoor (Italia, Germania, Francia e Spagna) in programma il prossimo 11 marzo a Lievin, in Francia, per correre i 200 metri, specialità nella quale ha recentemente ottenuto la medaglia d’argento nella rassegna nazionale U20.

Fedriga, studentessa di ragioneria all’Istituto Tecnico Economico Matteucci è allenata dalla mamma Giuliana Spada, olimpionica ad Atlanta ed ex primatista italiana nella specialità dell’Eptathlon. Ma non dovremo aspettare fino all’11 marzo per vedere correre Carlotta. Domenica prossima infatti la portacolori dell’Edera, unica fra gli atleti forlivesi, alle ore 16.25 sarà al via agli Assoluti di Ancona nei 60 metri, gara a cui parteciperà anche l’oro olimpico Marcel Jacobs. Raisport seguirà le gare in diretta dalle 16,15 alle 17,55 di sabato (replica alle 3,50 di notte) e dalle 16,15 alle 17,55 di domenica.