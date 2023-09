Ceccarelli d'argento al Triathlon de Gerardmer. Grande attesa per l'Ironman di Cervia

Mattia Ceccarelli, triathleta forlivese in forze all'Overcome Triathlon, ha conquistato un bellissimo secondo posto al Triathlon de

Gerardmer, una delle gare più prestigiose del circuito internazionale, concludendo la fatica in 4:24:26, alle spalle del belga Wayaffe Jonathan, che ha vinto in 4:23:46, ma davanti al francese Menesson William e a tutti i francesi in gara. Il triatleta forlivese ha condotto una gara impeccabile, uscendo in prima posizione dalla frazione di nuoto.

Nella frazione di ciclismo, ha mantenuto un ritmo costante che gli ha permesso di rimanere nelle posizioni di testa. Nella frazione di corsa, ha dato il massimo passando dal secondo al terzo posto. Con una prova run in crescendo é poi riuscito a riacciuffare il secondo posto. Di recriminazioni Ceccarelli su se stesso ne può fare poche, ma sicuramente ne avrebbe nei confronti della direzione gara visto che il belga é stato "scortato" dagli altri suoi connazionali in una sorta di cronometro a squadre.

In questo tipo di gare, infatti, la scia in bici non é consentita ma la distanza minima dall'avversario davanti é di 10 metri. Wayaffe é stato ben più vicino ai suoi connazionali e questo ha rappresentato un bel vantaggio durante la frazione di corsa considerando lo scarto al traguardo di soli 40 secondi. Con questo risultato, Ceccarelli si candida a essere uno dei protagonisti dell'Ironman Cervia del 16 settembre. Il forlivese ha bisogno del calore della sua gente sulle strade di casa.