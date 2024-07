Centinaia di ciclisti a Forlì per la partenza della 'Granfondo Casartelli'

E' partita la Granfondo ‘La Casartelli’, gara che per la prima volta oggi si è corsa sulle colline della provincia di Forlì – Cesena. Una corsa voluta dalla moglie Annalisa e dal figlio Marco per far ricordare Fabio a Forlì, città a cui il ciclista, deceduto nel 1995 a 25 anni durante una tappa del Tour de France a causa di una caduta, era molto legato. Forlì è infatti la città in cui è nata la moglie del campione olimpico di Barcellona 1992 e dove per molti anni si è allenato e ha conosciuto tante persone che ancora oggi lo ricordano con grande affetto.

La corsa scattata questa mattina da piazza Saggi, era valida come nona prova del Criterium Nazionale della Gran Fondo Cicloturistica Uisp, e prevedeva tre percorsi adatti per tutte le tipologie di partecipanti: passando da un tracciato più semplice di 47 km ad uno intermedio di 85 km fino ad arrivare al più duro di 129 km dove si doveva affrontare anche la salita del Barbotto, protagonista nello scorso fine settimana della prima tappa del Tour de France, la Firenze – Rimini.