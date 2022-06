Challenger 125, Bonadio è il primo italiano a volare ai quarti del torneo

L’azzurro Riccardo Bonadio protagonista nel programma pomeridiano della terza giornata di gare del Challenger 125 di Forlì, sui campi in terra rossa del Tennis Club Villa Carpena. Bonadio è il primo italiano a volare ai quarti del torneo, dopo aver battuto l’argentino Andrea Collarini 7-5 7-5. Una bella sorpresa per l’azzurro, contro un avversario che arrivava dalla finale del Challenger della scorsa settimana a Vicenza e dopo la convincente vittoria al primo turno contro Marco Cecchinato, numero 8 del seeding. Bonadio aveva invece superato, in maniera altrettanto convincente, il francese Biancaneaux 6-3 6-1. Avanza senza problemi la testa di serie numero 2 del torneo, il top 100 mondiale, lo spagnolo Jaume Munar, che con un netto 6-3 6-0 ha piegato il portoghese Elias. Una vittoria italiana anche in doppio con Giannessi-Mager che approdano ai quarti dopo aver eliminato Cecchinato-Cobolli, 6-4 5-7 10-8.

Giovedì si conclude il programma degli ottavi di finale del singolare con quattro tennisti italiani in campo. Attesa per il derby tra Thomas Fabbiano e Matteo Gigante, per la sfida di Stefano Napolitano al top 100 mondiale, l’argentino Etcheverry. E attesa, in particolare, per il secondo turno del numero 1 del torneo, Lorenzo Musetti che affronterà l’esperto tedesco Merterer, già top 50 mondiale. Completa il programma degli ottavi Haase-Cerundolo.