Chiuso a Morciano il Trofeo Romagna 2023: al Racing Team Le Fonti la Coppa delle Scuderie

Con il Morciano Winter Cup, organizzato dalla scuderia locale Sam di Roberto Rordi, si è concluso il “Trofeo della Romagna”, la kermesse motoristica romagnola dedicata ai raduni con prove di regolarità. La tappa, che ha visto alla partenza oltre cinquanta equipaggi a bordo di auto storiche, sportive e moderne, prevedeva ventuno prove di regolarità e due controlli a timbro a Boncio e Gabicce Monte. Nel primo gruppo di prove cronometrate a dettare legge è stato subito il veterano Giampaolo Paciaroni su A112 del 1970, che ha messo subito a dovuta distanza Paolo Pieroni e la coppia Giovanni Brighi e Marco Camporesi su Lancia Fulvia Montecarlo del 1972 del Racing Team Le Fonti seguiti dai compagni di scuderia Massimo Liverani e Valeria Strada su Fiat 1500 Cabriolet del 1963 .

Paciaroni si è confermato il più rapido anche nel secondo turno di prove, precedendo Liverani-Strada, Pieroni e Brighi-Camporesi. La terza ed ultima sessione di prove è stata annullata dall’organizzazione per motivi di tempo, proclamando così vincitore Paciaroni. Grazia Liverani, lady del Racing Team le Fonti, si è classificata seconda nel femminile, che vedeva alla partenza ben sei donne, tredicesima posizione assoluta e terza del gruppo C alla guida della sua Lancia Delta 1.500 del 1980. Buona la gara del galeatese Stefano Cangini quarto di gruppo C e diciassettesimo assoluto con la Lancia Delta. Tutti questi buoni risultati degli equipaggi hanno portato il Racing Team Le Fonti a vincere la speciale Coppa delle Scuderie, il modo migliore per chiudere l’attività dei raduni con prove di regolarità del “Trofeo della Romagna" 2023.