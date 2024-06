Ciclismo, al velodromo il terzo atto del Trofeo Superpistard: c'è il memorial "Michael Antonelli"

Giovedì si torna in pista al velodromo "G.Servadei" con il memorial “Michael Antonelli”, valido come terza prova del Trofeo Superpistard 2024. Durante la seconda prova di giovedì 30 maggio, interrotta forzatamente prima della fine a causa della pioggia battente, non sono stati assegnati punti, pertanto le clssifiche sono rimaste invariate. I leader sono quindi pronti a tornare in scena, più carichi di prima, per difendere le maglie di capoclassifica conquistate.

Come sempre, il programma prevede prove per le categorie Esordienti, Allievi e Juniores. Si comincia alle 15 con le Allieve donne, impegnate nella prima prova dell’Omnium, la Tempo Race di 10 giri. A seguire tutte le altre prove. Le premiazioni sono previste verso le 20:25-20:55. Tra gli Esordienti in maglia gialla c'è Leonardo Manfredi (S.C. Cavriago), mentre in maglia ciclamino Teodora Castelli (Calderara Stm Riduttori).

Per quanto riguarda gli Allievi, Matteo Ghirelli (Polisportiva Fiumicinese Fa. I.T. Adriatica) veste la maglia arancione, mentre Alessia Orsi (Calderara Stm Riduttori) la rosa. Nella categoria Juniores il leader è Florian Zambianchi (Travel & Service Cycling Team) che veste la maglia verde. L’ingresso al velodromo è, come sempre, libero, gratuito e aperto a tutti. Per aggiornamenti è possibile consultare le pagine social del velodromo.