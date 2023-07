Ciclismo, al velodromo il Trofeo Superpistard 2023 giunge al giro di boa

Sotto il caldo sole di luglio, anche l'atmosfera al Velodromo forlivese si inizia a far bollente. Siamo al giro di boa per il Trofeo Superpistard 2023, che giovedì pomeriggio torna in pista dalle 14:30 per il Gran Premio IperPneus. Si comincia con la Madison per gli Esordienti, per poi terminare sempre con la Madison per gli Allievi. La competizione si concluderò con le premiazioni previste per le ore 22:15 circa. L'accesso è gratuito a tutti i visitatori. Per il programma completo della giornata, è possibile visitare le pagine Facebook e Instagram del Velodromo.