Ciclismo, al Velodromo "Servadei" il gran finale del Trofeo Superpistard: si assegneranno le ambite maglie

Giovedì, dalle ore 15, si torna in pista al Velodromo “G.Servadei” di Forlì. Dopo i campionati italiani di iniziò mese, si avvicina il gran finale del Trofeo Superpistard

2023 con la quinta e ultima prova del trofeo, il Gran Premio Climatek, insieme alla macchina organizzativa della Società Ciclistica Forlivese. Sarà la giornata decisiva in cui si assegneranno le ambite maglie nelle 5 categorie in corsa: Esordienti, Esordienti donne, Allievi, Donne Allieve e Juniores. Al gran finale si presenteranno da leader degli Esordienti Edoardo Fiorini (S.C. Pedale Chiaravalle) e Aurora Masi (Zhiraf Guerciotti Toscano), rispettivamente maglia gialla e maglia ciclamino; degli Allievi Francesco Cornacchini (U.C. Città di Castello) e Emma Vannuzzo (Bicifestival), rispettivamente maglia arancione e maglia rosa; mentre guida la classifica degli Juniores con la maglia verde Thomas Bolognesi della Workservice. La giornata vedrà il coinvolgimento anche dei Giovanissimi, come grande festa per il rush finale della stagione. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti (aggiornamenti sulle pagine Facebook e Instagram del Velodromo Servadei).