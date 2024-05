Ciclismo, al velodromo "Servadei" uno scoppiettante inizio per la seconda edizione del Trofeo Superpistard

Si è svolta giovedì al Velodromo “G.Servadei”, la prima giornata di gara della stagione con il 18esimo Gran Premio Città di Forlì, valido come prima prova del Trofeo Superpistard 2024. 132 fra ragazze e ragazzi al via, suddivisi nelle categorie Esordienti M/F, Allievi M/F e Juniores. Scoppiettante inizio per la seconda edizione del Trofeo che ha visto fin da subito i ragazzi darsi battaglia a viso aperto. Alla fine della giornata di gare, sono state assegnate le prime 5 maglie da leader nelle 5 categorie. A premiare i vicintori il vicesindaco di Forlì Daniele Mezzacapo, Marco Giuliani della Comaco Italiana e Fabio Giulianini di Gruppo Compatto. Appuntamento subito alla prossima settimana, giovedì, per la seconda prova del Trofeo Superpistard 2024.

Ecco i leader della prima classifica

Maglia gialla - Esordienti: Manfredi Leonardo - S.C. CAVRIAGO

Maglia ciclamino - Esordienti Donne: Castelli Teodora - CALDERARA STM RIDUTTORI

Maglia arancione - Allievi: Ghirelli Matteo - POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA

Maglia rosa - Allieve Donne: Orsi Alessia - CALDERARA STM RIDUTTORI

Maglia verde - Juniores: Zambianchi Florian - TRAVEL&SERVICE Cycling Team