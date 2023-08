Ciclismo, altri quattro titoli assegnati al velodromo: si avvicina il rush finale

Sono stati 4 i titoli assegnati giovedì nella terza giornata di gare, tutti per le categorie allievi. Dopo le qualificazioni della mattina, nel pomeriggio sono state assegnate le prime maglie tricolori della giornata. Nell’Omnium uomini Allievi a conquistare la medaglia d’oro è stato il trentino Alessio Magagnotti, precedendo il friulano Kristian Blanc e Francesco Cornacchini. Per le donne, ad indossare la maglia tricolore è stata la veneta Linda Sanarini davanti alle lombarde Alessia Milesi e Sofia Delle Fontane.

Mentre si svolgevano la gimkana per adulti e bambini nello spazio eventi del Velodromo, le gare serali hanno assegnato altri 2 titoli. Nella prova di Velocità per le donne allieve a conquistare la medaglia più preziosa è stata la piemontese Rebecca Fiscarelli davanti alla compagna di squadra Camilla Bezzone e l'emiliano romagnola Emma Vannuzzo. Nella Velocità uomini allievi podio monopolizzato dal Veneto, che si è portato a casa, con i suoi atleti, tutte le prime 4 posizioni. Il metallo più importante lo ha messo al collo Thomas Melotto, precedendo Tommaso Marchi e Riccardo Benozzato. Venerdì e ultima giornata di gare, in cui verranno assegnati gli ultimi 4 titoli italiani in palio.