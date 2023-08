Ciclismo, Campionati italiani su pista giovanili: Lombardia e Veneto sugli scudi nel mercoledì di gare

Con tre dei sei titoli tricolore assegnati mercoledì, sale in cattedra la Lombardia nella seconda giornata di gare dei Campionati italiani su pista giovanili, in corso al Velodromo Servadei di Forlì. Nell’Omnium, per la categoria degli uomini esordienti, ha trionfato Lorenzo Milani, mentre la medaglia d’argento è andata a Giovanni Pasin del Veneto, che ha preceduto l'altro veneto in gara, Lorenzo Ceccarello. Doppietta in testa per il Friuli Venezia Giulia che, nell’Omnium per le donne Esordienti: a conquistare la maglia tricolore è stata Elena D’Agnese davanti ad Ambra Savorgnano, mentre al terzo posto si è piazzanda Jolanda Sambi dell’Emilia Romagna.

In serata sono stati assegnati gli ultimi 4 titoli italiani della giornata. Nella Keirin per gli uomini Allievi, sul gradino più alto del podio è alito Tommaso Marchi del Veneto, che ha preceduto Francesco Matteoli della Toscana e l'altro veneto Thomas Melotto. Per la compagine femminile, per le donne allieve, ha indossato la maglia tricolore la piemontese Rebecca Fiscarelli, precedendo le venete Siria Trevisan e Matilde Cenci.

Per la Velocità per gli uomini Esordienti, il campionato italiano lo ha conquistato il lombardo Cesare Castellani, precedendo il marchigiano Edoardo Fiorini e Ivan Mosì Borghi Pelizzoni. Infine, per la Velocità donne esordienti, la medaglia più preziosa è stata arpionata dalla lombarda Greta Bordin, seguita dalla friulana Vanessa Masotti e dalla lombarda Anna Bonassi.