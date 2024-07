Ciclismo, conclusa la due giorni dei Campionati Regionali al velodromo Servadei

Si è conclusa ieri sera la due giorni dei Campionati Regionali Emilia Romagna che ha visto l’assegnazione di 20 titoli nelle varie discipline. 120 partenti fra ragazzi e ragazze, provenienti da tutta la regione, divisi nelle categorie Esordienti, Donne Esordienti, Allievi, Donne Allieve e Juniores. Due giornate molto calde e molto intense di prove dove gli atleti hanno trovato nel Velodromo forlivese il meraviglioso palcoscenico per mettere in scena il loro spettacolo. Atleti che non si sono risparmiati, che si sono dati battaglia con tutte le loro forze fino allo sfinimento.

"L’organizzazione e lo staff del Velodromo però hanno risposto ancora una volta presente, portando a termine la manifestazione con successo. Ringraziamo per la visita il nuovo assessore dello sport del Comune di Forlì Kevin Bravi e Milva Rossi, vice presidente Coni Emilia Romagna. Inoltre ringraziamo anche per la loro presenza e il loro supporto il Comitato Regionale Federazione Ciclistica Italiana Emilia Romagna, in capo al presidente Alessandro Spada, presenti alle premiazioni di tutti i ragazzi e ragazze", si legge in una nota.

"Archiviato questo successo, ora nuovamente testa al Trofeo Superpistard 2024, per l'ultima prova. Chi saranno i vincitori della classifica finale? Lo scopriremo martedì 20 agosto, sempre al Velodromo "G.Servadei""

Per info e classifiche complete dei Campionati Regionali 2024, visitare le pagine social del Velodromo, Instagram e Facebook. L'ingresso al Velodromo è libero, gratuito e aperto a tutti.