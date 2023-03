Ciclismo, la Coppi-Bartali sulle strade del Colle di Romagna. Bertinoro celebra il grande Arnaldo Pambianco

Giovedì Bertinoro sarà protagonista della terza tappa della Settimana internazionale Coppi e Bartali 2023, ormai una classica d’inizio stagione ciclistica. E non solo perché una parte significativa del tracciato (con partenza e arrivo da Forlì) interesserà le strade del territorio bertinorese, coinvolgendo Fratta Terme e il centro storico di Bertinoro, ma perché sarà l’occasione per rendere uno speciale omaggio alla memoria del grande Arnaldo Pambianco, scomparso da alcuni mesi. Durante la corsa, infatti, è previsto un Gran Premio intitolato all’indimenticabile Gabanì, con traguardo davanti alla sua casa. Il vincitore sarà premiato con un trofeo speciale. A consegnarlo, durante la cerimonia di premiazione prevista al Velodromo “Glauco Servadei” di Forlì, Paolo Pambianco, figlio del campione, insieme allasindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, e al presidente dell’Associazione Vignaioli di Bertinoro, Mauro Sirri.

Prima di arrivare al traguardo dedicato a Pambianco, i corridori dovranno cimentarsi in un percorso dall’altimetria movimentata, che prevede, fra l'altro, un triplice passaggio su un circuito ad anello da Fratta Terme a Monte Cavallo e ritorno. Dopo i tre giri ad anello, la corsa si dirigerà verso Bertinoro, dove transiterà nel cuore del centro storico, salendo verso la Rocca e passando dal cuore del borgo medievale, con una salita e una discesa impegnative anche per la presenza di un lungo tratto in ‘pavè’. In questo tratto sarà fissato il traguardo per l’assegnazione di punti validi per il Gran Premio Montagna.

Per consentire il passaggio dei ciclisti in sicurezza, il traffico a Fratta Terme sarà interessato da limitazioni nella fascia oraria compresa fra le ore 12 e le ore 15, mentre a Bertinoro le limitazioni andranno dalle 14 alle 16. Ulteriori limitazioni per la sicurezza dell'importante gara saranno previste anche per la sosta delle auto, che sarà vietata a partire dalle ore 8.30 della giornata fino a fine gare. Le limitazioni non impediranno certo ai bertinoresi e ai tanti amanti del ciclismo e dei nostri campioni di essere presenti per godersi il passaggio degli atleti, fare il tifo per il proprio preferito e ricordare Arnaldo Pambianco insieme all'amico e grande campione Ercole Baldini. Tutte le informazioni sulla gara si possono trovare consultando il sito www.visitibertinoro.it