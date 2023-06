Ciclismo, gran battaglia al velodromo: ecco le nuove classifiche del Trofeo Superpistard 2023

Si è conclusa giovedì al Velodromo "G.Servadei" di Forlì, il Gran Premio Comaco, valido come seconda delle cinque gare previste per il Trofeo

Superpistard 2023. Tra gli Esordienti i leader sono Edoardo Fiorini della Pedale S.C. Chiaravalle Apd (maglia gialla) e Giulia Dollaku della Polisportiva Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica (maglia ciclamino), mentre tra gli Allievi la classifica donne vede al primo posto Emma Vannuzzo (maglia rosa) della Bicifestival, mentre tra gli uomini Francesco Cronacchini (maglia arancione) della U.C Città di Castello Asd. Tra gli Juniores, la maglia verde del leader è indossata da Thomas Bolognesi, della Work Service. Anche in questa giornata i partecipanti non si sono risparmiati, sfidandosi a viso aperto in ogni prova. La terza prova si disputerà giovedì 13 luglio.

Le classifiche

Velocità Esordienti

1° Fiorini Edoardo (S.C. Pedale Chiaravalle A.P.D.), 2° Bandini Filippo (S.C. Cotignolese), 3° Bersani Fabio (S.C. Torrile PR), 4° Zanella

Giacomo (S.C. Pedale Chiaravalle A.P.D.), 5° Manfredi Leonardo (XPC Beltrami TSA Cooperatori), 6° Casadio Matteo (A. D.PED. Azzurro.

Rinascita)

Corsa a punti Esordienti

1° Fiorini Edoardo (S.C. Pedale Chiaravalle A.P.D.), 2° Bandini Filippo (S.C. Cotignolese), 3° Manfredi Leonardo (XPC Beltrami TSA

Cooperatori), 4° Bolzoni Simone (A.S.D. Gioca in Bici Oglio PO), 5° Musta Leandro (ASD Velo Club Racing Assisi Bast), 6° Dahani Youssef

(S.C.D. Alma Juventus Fano)

Velocità Donne Esordienti

1° Masi Aurora (Zhiraf Guerciotti Toscano), 2° Castelli Teodora (Bicifestival), 3° Ferrari Irene (A.S.D. Gioca in Bici Oglio PO), 4° Dollaku Giulia

(Pol. Fiumicinese FA.I.T. Adriatica), 5° Vanuzzo Asia (Bicifestival), 6° Bani Giulia (A.S.D. Gioca in Bici Oglio PO)

Eliminazione Donne Esordienti

1° Masi Aurora (Zhiraf Guerciotti Toscano), 2° Dollaku Giulia (Pol. Fiumicinese FA.I.T. Adriatica), 3° Masini Greta (Bicifestival), 4° Vanuzzo Asia

(Bicifestival), 5° Castelli Teodora (Bicifestival), 6° Pignato Martina (Bicifestival)

Inseguimento Australiana Donne Allieve

1° Acuti Maria (A.S.D. Gioca in Bici Oglio PO), 2° Zannoni Serena (XPC Beltrami TSA Cooperatori), 3° Vanuzzo Emma (Bicifestival), 4° Cabri

Sofia (Pol. Fiumicinese FA.I.T. Adriatica), 5° Dollaku Nikol (Pol. Fiumicinese FA.I.T. Adriatica), 6° Orsi Alessia (Pol. San Marinese)

Corsa a punti Donne Allieve

1° Dollaku Nikol (Pol. Fiumicinese FA.I.T. Adriatica), 2° Conti Martina (A.D. Ped. Azzurro Rinascita), 3° Vanuzzo Emma (Bicifestival), 4°

Franceschini Giulia (Calderara STM Riduttori), 5° Cabri Sofia (Pol. Fiumicinese FA.I.T. Adriatica), 6° Calderini Giulia (U.C. Città di Castello

A.S.D)

Inseguimento Australiana Allievi

1° Matteoli Francesco (Team Valdinevole A.S.D.), 2° Paltrinieri Matteo (U.S. Calcara), 3° Signorini Luca (A.D.Ped. Azzurro.Rinascita), 4°

Cornacchini Francesco (U.C. Città di Castello A.S.D.), 5° Ghirelli Matteo (Pol. Fiumicinese FA.I.T. Adriatica), 6° Moriconi Lorenzo (S.C.

Cotignolese)

Corsa a punti Allievi

1° Moriconi Lorenzo (S.C. Cotignolese), 2° Chiodarelli Lorenzo (S.C. Cotignolese), 3° Sisti Mattia (S.C. Cotignolese), 4° Bolognesi Filippo (Pol.

Fiumicinese FA.I.T. Adriatica), 5° Cornacchini Francesco (U.C. Città di Castello A.S.D.), 6° Bandini Alessandro (S.C. Cotignolese)

Eliminazione Juniores

1° Melfi Simone (Sidermec Vitali), 2° Bolognesi Thomas (Work Service), 3° Rescia Manuel (Team Fortebraccio), 4° Pignato Adrian (Sidermec

Vitali), 5° Onofri Francesco (Sidermec Vitali), 6° Biccheri Gabriele (Team Fortebraccio)

Corsa a punti Juniores

1° Meccia Leonardo (Work Service), 2° Bolognesi Thomas (Work Service), 3° Gualtieri Samuel (Team General System Awc), 4° Melfi Simone

(Sidermec Vitali), 5° Pignato Adrian (Sidermec Vitali), 6° Rescia Manuel (Team Fortebraccio)