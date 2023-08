Ciclismo, il "Memorial Secondo Pantieri e Claudio Bartoletti" chiude la stagione del Servadei

Giovedì, dalle ore 14, si terrà il Memorial Secondo Pantieri e Claudio Bartoletti, ultima gara della stagione 2023 al Velodromo “G. Servadei” di Forlì. Saranno assegnati i titoli per il Campionato Provinciale Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. La partecipazione è riservata agli Esordienti, Allievi, Juniores e Giovanissimi. Si comincia alle ore 14 con le qualificazioni per la corsa a punti degli Esordienti e le altre gare a seguire. Le premiazioni sono previste alle ore 20 circa e i premi saranno offerti dalle famiglie e dall’Associazione Dilettantistica U.S. Scat di Forlì. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Per il programma completo delle gare, è possibile consultare le pagine Facebook e Instagram del Velodromo.