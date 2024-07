Ciclismo, il Trofeo Superpistard arriva allo sprint finale. E al velodromo i giovani si sfideranno per i Campionati Regionali

Il velodromo di Forlì ha ospitato giovedì la quarta e penultima prova del Trofeo Superpistard 2024, Gran Premio "Ram infissi". Nonostante il caldo e l'afa non abbiano mai dato tregua, se non sul finale, i 144 iscritti fra ragazzi e ragazze in gara non si sono di certo risparmiati. La giornata di corsa è proseguita per il meglio, in perfetto orario e senza imprevisti. Alle 14:30 l'inizio delle gare ha visto come protagonista, come da programma, la prova regina, ossia la Velocità per le categorie Allievi, Donne Allieve e Juniores. Le premiazioni si sono svolte intorno alle 21:15 alla presenza della responsabile Roberta Mercuriali e della dirigente Benedetta Squarcia dell'ufficio sport del Comune di Forlì, Paolo Francia, titolare dell'azienda Climatek e Pambianco Massimo e Guagnelli Alberto di Gruppo Compatto.

Per quanto riguarda gli Esordienti i leader della classifica sono Niccolò Astara (maglia gialla) della Società Ciclistica Cotignolese e Teodora Castelli (maglia ciclamino) della Calderara Stm Riduttori. Tra gli Allievi maglia arancione e Matteo Ghirelli (Polisportiva Fiumicinese Fa. I.T. Adriatica), mentre in maglia rosa c'è Alessia Orsi (Calderara Stm Riduttori). Guida la classifica Juniores, sfoggiando la maglia verde, Simone Melfi della Sidermec Vitali. Il prossimo ed ultimo appuntamento del Trofeo Superpistard 2024 si terrà il 20 agosto. Nel frattempo mercoledì 17 e giovedì 18 luglio avranno luogo, sempre nel velodromo, i Campionati Regionali Emilia-Romagna in cui verranno assegnati i titoli nelle varie discipline per le categorie Esordienti, Donne Esordienti, Allievi, Donne Allieve e Juniores. L'ingresso è libero.