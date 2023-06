Dopo l'alluvione riparte l'attività del velodromo: c'è la prima edizione del Trofeo Superpistard

Giovedi, dalle ore 15, inizierà ufficialmente la prima gara della prima edizione del Trofeo Superpistard, al Velodromo “Glauco Servadei” di Forlì, con il patrocinio del Comune di Forlì. Dopo lo stop forzato causato dall'alluvione che ha colpito e paralizzato tutta la Romagna, si cerca di tornare alla normalità e anche il Velodromo ricomincia a pieno la sua attività. L'impianto sportivo fortunatamente non ha subìto danni. Quindi si può tornare a parlare di sport e gare: cinque le categorie in gara che si alterneranno durante tutta la giornata. Si comincia con l’Omnium per gli esordienti, per poi concludersi con la corsa a punti Juniores. Premiazioni previste per le ore 21 circa in cui si assegnerà, al vincitore di ogni categoria, la maglia di capo classifica. Il programma completo della giornata è aggiornato sulle pagine Facebook e Instagram del Velodromo.